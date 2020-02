Eesti Energia rõhub Leedus kohaliku tootja staatusele

Nelja Energia ostuga läksid Eesti Energia valdusse tuulepargid Leedus, kus toodetud elektrit nüüd kohalikele turundama hakatakse Foto: Andras Kralla

Leedus jaemüügiturule laienenud Eesti Energia loodab kliente võita kohaliku rohelise energia pakettidega.

"Leedu sõltub olulisel määral elektriimpordist ning kohalikult toodetud elektril on inimestele oluline väärtus. Meil on, mida pakkuda: 100 protsenti kohalik taastuvenergia, mis on hetkel turul reguleeritud hinnast ka märkimisväärselt soodsam,” ütles Eesti Energia juhatuse liige Agnes Roos teate vahendusel.