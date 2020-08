Riik soovib kiirendada vanade korrusmajade renoveerimist

Paneelmaja Mustamäe teel Foto: Raul Mee

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning KredEx valmistavad ette pilootprojekti, mille raames saab riigi toel korda teha tüüpprojektiga ehitatud korterelamuid, kasutades selleks tehases eeltoodetud elemente.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas lausus, et Eestis on palju korterelamuid, mis on ehitatud nõukogude ajal elamuehituskombinaatides tüüpprojektidega. „Paljud neist vajavad nüüdseks rekonstrueerimist ja kuna need on sarnaselt valmistatud, on mõistlik neid ka sarnaselt renoveerida tehases valmistatud soojustuselementidega,“ ütles minister.