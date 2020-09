Tark idufirma hoiab praegu rahalist puhvrit

Idufirma Remato asutajad Ranno Käomägi, Toomas Savisaar, Madis Lehtmets, Siim Puskai. Foto: Pressimaterjal

Investeeringute kaasamine on praeguses kriisis muutunud idufirmade jaoks pikemaks ja keerulisemaks – vaja on varuda investoritega suhtlemisel rohkem aega ning arvestada sellega, et taustauuringut tehakse ja investeerimist kaalutakse pikemalt, mistõttu on ettevõttel oluline hoida rahalist puhvrit, tõdesid start-up´ide juhid konverentsil Latitude59.

Ehitust digitaliseeriva idufirma Remato juhi Madis Lehtmetsa sõnul on koroonakriis andnud osale idufirmadele, kes tegutsevad näiteks meditsiini valdkonnas või pakuvad online-lahendusi, uljust juurde kiiremini ja agressiivsemalt tegutseda ning uusi ärivõimalusi leida. „Samal ajal on väga palju valdkondi, kellel on meeletult raske aeg olnud,“ sõnas Lehtmets ja tõi näiteks transpordi, turismi ja toitlustuse.