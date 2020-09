Harjumaa koroonanakkused sagenevad

Foto: Liis Treimann

Viimastel päevadel registreeritud uutest koroonaviiruse nakatumisjuhtumitest tuleb suurem osa Harjumaalt, selgub terviseameti andmetest.

Täna teatas terviseamet, et ööpäevaga lisandus 35 uut positiivset testi, millest 22 juhtu tuvastati Harjumaal. Reedesed numbrid näitasid, et ööpäevaga lisandus 15 uut juhtumit, millest seitse tulid Harjumaalt. Ka neljapäevased numbrid näitasid, et 26 uuest positiivsest testist 18 tulid Eesti suurimasse maakonda. Veel eelmise nädala laupäeval teatas terviseamet, et 20 uuest juhtumist tuli neli Harjumaalt, kuid pärast seda on käesoleval nädalal enamikul päevadest suurem osa uusi nakatumisi registreeritud Harju maakonnas.