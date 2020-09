Raadiohommikus: kuidas investeerivad tavalised inimesed?

Investeerimishuvilised 2018. aasta investor Toomase konverentsil. Foto: Raul Mee

Investeerimine ja finantsvabaduse poole püüdlemine on menukam kui kunagi varem. Staarinvestorite lugusid ja nippe on kuulnud paljud, kuid seekord räägivad Äripäeva hommikuprogrammis hoopiski täiesti tavalised inimesed, kuidas nad investeerimispisikuga nakatusid ja kuidas rahamaailmas orienteeruvad.

Oma kogemusi investeerima õppimisest ja sellega alustamisest jagavad neuroloogid Terje Matsalu, Mari Muldmaa ja Kristiina Lepik.

Stuudiosse tuleb ka maanteeametist juhi kohalt lahkuv Priit Sauk, kellega vaatame tagasi tema ametiajale ja uurime, mida riigiasutust pikalt juhtinud Sauk edasi tegema hakkab.

Sotsiaaldemokraatide juhi Indrek Saarega räägime kohalike omavalitsuste valimiste stardipaugust ja muudest aktuaalsetest poliitilistest teemadest.

Hommikuprogrammi juhivad Eliisa Matsalu ja Rivo Sarapik.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00–12.00 "Kuum tool". Äripäeva raadio kuumale toolile istub välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö asekantsler Andres Rundu.

Küsime kogenud diplomaadilt otse-eetris värske uuringu valguses, millised muresid ja edulugusid on pandeemia toonud eksportööridele, kelle õlul suuresti on Eesti majanduskasvu ootused. Millist abi küsivad ja saavad ettevõtjad majandusdiplomaatidelt ajal, mil esineb enneolematuid turutõrkeid, tarneahelate katkestusi ning pead tõstab protektsionism? Räägime ka uutest väljakutsetest investeeringute kaitsel.

Kas peaksime kuidagi kohendama oma arusaama avatud majanduse mudelist ajal, mil näib, et rahvusvahelised organisatsioonid ei toimi enam senise efektiivsusega? Mida tähendaks Eestile see, kui Kersti Kaljulaid saab järgmisel suvel OECD juhiks? Miks anname Aafrikasse ja mujale miljonitesse ulatuvat arenguabi ning millist tulu sellest tõuseb? Nendele küsimustele otsime saates vastuseid.

Saatejuht on Neeme Korv.

13.00–14.00 "Uus Maa kinnisvarasaade". Saates uurime, milline on olukord kinnisvaraturul Tartus ja Pärnus. Saates selgub, kuidas mõjutas kevadine kriis korterite üüriturgu, ostu-müügitehingute hulka ja hindasid ning mida võiks tuua algav sügistalvine aeg.

Millises linnas langes korterite ruutmeetrihind enam? Kui kerge või raske on rentnike leidmine korteritesse saabuval sügistalvisel perioodil? Kus on nõudlus maamajade järele suurem? Külas on Uus Maa Tartu büroo müügijuht ning kutseline maakler Kristi Tobreluts ja Pärnu Akadeemia büroo juhataja ja maakler Peeter Sepp. Saadet juhib Lauri Leet.

15.00–16.00 "Eetris on tervisekassa". Vaimne tervis on Maailma Terviseorganisatsiooni definitsiooni järgi heaoluseisund, milles inimene realiseerib oma võimeid, tuleb toime igapäevase elu pingetega, suudab töötada tootlikult ja tulemusrikkalt ning on võimeline andma oma panuse ühiskonna heaks.

Mis juhtub aga siis, kui inimesel tekivad vaimse tervise häired? Millised on depressiooni esimesed ohu märgid? Ja mida teha, kui mustad pilved kogunevad meele kohale ning vaimujõud raugeb?

Saates selgitab kliiniline psühholoog ja vaimse tervise portaali peaasi.ee eestvedaja Anna-Kaisa Oidermaa, kuidas toetada enda ja lähedase vaimset tervist ning mida oma elus vältida ja mida sinna lisada, et vaim püsiks tugev ja meel kindel. Saatejuht on virtuaalkliinik.ee ärijuht Tuuli Seinberg.

