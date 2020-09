Poliitikaradar: Võimuliidu rahvahääletuse plaan on puntras

Foto: Andras Kralla

Tänane menüü: Umbsõlmed. Rahvahääletuse korraldamisel pole sobivat varianti, näomaskide kandmine kohustuslikuks või mitte, mida järeldada Martin Helme umbusaldamise katse tulemustest.

Riigikogu hooaeg algas ning oodatult on laual kohe mitu keerulist vaidluskohta. Ei, mitte koalitsiooni ja opositsiooni vahel, vaid võimuliidu enda sees. Kõigi nende küsimuste taustal kerib ka riigieelarve kokkupanek, mis on jõudmas lõpusirgele. Kuna kõik on kõigega seotud, siis kanduvad eelarve pinged ka muudesse küsimustesse ning vastupidi. Nüüd järgemööda.