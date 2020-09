Danske rahapesu toetanud juhtimiskultuur vajab endiselt muutmist

Danske Banki rahapesu toetas muuhulgas tugevalt hierarhiline juhtimiskultuur, mis vajab tänaseni muutmist, leidis Taani finantsinspektsioon.

Finantsinspektsioon osutas sellele, et Danske Banki juhtimine on tugevalt hierarhiline ja korporatiivreeglitel põhinev, mistõttu on juhtkond alluvatest eraldatud. "See peab muutuma suunas, kus töötajatel on lihtsam probleemidele osundada ning avatumalt rääkida," ütles Taani finantsinspektsiooni juht Jesper Berg Bloombergile.