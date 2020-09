Soome loobub vabariigi aastapäeva vastuvõtust

Soome president Sauli Niinistö tervitamas rahvast presidendilossi rõdult teise ametiaja alguses. Foto: MARKKU ULANDER

Soome Vabariigi aastapäeva tähistamine, mille mudeli ka Eesti on üle võtnud, toimub selle aasta 6. detsembril teisiti, andis Soome president Sauli Niinistö teada.

„Aastapäeva vastuvõtt on varem presidendilossi kokku kutsunud mitu tuhat soomlast. Aga ka kodudes veedavad miljonid inimesed iseseisvuspäeva televiisori ees. Kuigi sel aastal ei kogune me tavapärasel kombel presidendilossi, ei vähenda see sugugi aastapäeva tähendust,“ vahendab Helsingin Sanomat presidendi teadet.