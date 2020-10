HBO teeb Elon Muskist seriaali

Elon Muskist ja tema SpaceX-ist tehakse seriaal. Foto: Reuters/Scanpix

Telekanal HBO teatas, et teeb visionäärist ja Tesla juhist Elon Muskist kuueosalise seriaali, vahendab TechCrunch.

Lühiseriaal põhineb Ashlee Vance’i kirjutatud biograafial “Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future”. Musk ise projektiga kuuldavasti seotud ei ole.