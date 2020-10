Leht: Helme ei rääkinud tõtt Freeh' lepingu asjus

Rahandusminister Martin Helme. Foto: Liis Treimann

Rahandusminister Martin Helme esitatud väide, et Louis Freeh' advokaadibürooga sõlmitud leping on kõige odavam, on petlik, kuna teised kaks bürood ei teinudki pakkumist, kirjutab Eesti Ekspress.

Näiteks advokaadibüroo Clea­ry Gottlieb Steen & Hamilton üks partneritest Paul Marquardt teatas juba ülejärgmisel päeval pärast pakkumuskutse saamist, et ta oleks küll väga huvitatud osalema, aga „me oleme tuvastanud huvide ­konflikti (millest vähemalt osa ministeeriumi inimesi võivad juba teada), mille osas me tahame avatud olla,“ kirjutas Marquardt Kersti Krachtile ja Keit Pillakule adresseeritud kirjas.

"Ehkki meil oleks hea meel Eesti valitsust aidata, ei saa me seda potentsiaalsete konfliktide tõttu küsitud ulatuses teha," teatas teine büroo Cristina Brayton-Lewis pakkumuse esitamiseks ettenähtud aja viimasel päeval.

