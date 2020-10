Soome lennujaamades muutus mask kohustuslikuks

Vantaa lennujaam. Foto: Andras Kralla

Soome lennujaamade operaator Finavia teatas eile, et kõikides nende lennujaamades on nüüdsest kohustuslik kanda näomaski, kirjutab YLE. Varem on olnud maski kandmine soovituslik.

Kohustus kehtib kõigile, kes lennujaama külastavad. Firma sõnul tahavad nad kaitsta reisijad ning töötajaid ning tõmmata tähelepanu sellele, et turvaline reisimine on võimalik.