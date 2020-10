Raadiohommikus: Kas Eesti e-kaubandus peab Rootsi Amazoni ees värisema?

Neljapäeval räägime Äripäeva hommikuprogrammis Eesti e-kaubanduse liidu tegevjuhi Tõnu Väätiga, millist mõju võib siinse piirkonna e-kaubandusele avaldada gigantse veebipoe Amazoni tulek üle mere Rootsi.

Riigikogu on asunud arutama riigi tähtsaimat dokumenti – riigieelarvet. Kui suur on aga üldse riigikogu otsustusruum, kuhu eelarvest raha kulutatakse, sellest räägime riigikontrolöri Janar Holmiga.

Samuti vaatame sisse Äripäeva Palga TOP-ile ja arutame Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägiga, mida sealt välja lugeda ja miks seda edetabelit üldse teha.

Hommikuprogrammi veavad Äripäeva ajakirjanikud Urmas Jaagant ja Karl-Eduard Salumäe.

Saatepäev jätkub nelja saatega.

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saates esinevad Handies tegevjuht Aare Sule ja tehnoloogiajuht Kaspar Triebstok.

Handies Solutions viib kokku kliendi, kellel on tegemist vajav pisitöö, ning tegija, kes on valmis seda tööd tegema. Valida saab üle 50 töökategooria vahel, millest populaarseimad on sise- ja välitööd, puhastustööd ning transpordiga seotud pisitööd. Pakkumiseks tuleb tegijal sisestada töö, tunnihind ja asukoht, kus soovib teenust pakkuda.

Hetkel on käimas ka ühisrahastuskampaania, mille kaudu saavad kõik Handies-i tegemisi toetama.

Saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Poliitikute töölaud". Otsesaatele annab seekord ajendi enam kui 30 000 allkirja kogunud erakonna Eestimaa Rohelised rahvaalgatus perekonnaseaduse muutmiseks, millega soovitakse sätestada abielu kahe täiskasvanud inimese vahelise liiduna, sõltumata nende soost. Valitsuskoalitsioon planeerib aga perekonna defineerimise küsimuses kevadel rahvaküsitlust.

Stuudios on roheliste erakonna peasekretär Joonas Laks ning riigikogu sotsiaalkomisjoni liikmed Signe Riisalo (Reformierakond) ja Tõnis Mölder (Keskerakond).

Saatejuht on Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv.

13.00–14.00 "Autojutud". Saates on külas kaks meest, kes tegid tänavuse aasta algul läbi autoseikluse, mida meenutavad oma sõnul ka 30 aasta pärast. Raiko Ausmees ja Tormi Tamm kuulusid ühte üllatavalt paljudest Eesti ekipaažidest, kes osalesid maailma suurimaks amatöörralliks nimetataval võistlusel, mis algas Budapestis ning lõppes Sierra Leones.

Tamm ja Ausmees meenutavad saates kõiksugu seiku, alustades sellest, kuidas nad maailmakuulsa Monte Carlo kasiino parklas autos kohvi tegid, ning lõpetades sellega, mismoodi nad Sahara kõrbest läbi sõitsid.

Saatejuht on Karl-Eduard Salumäe.

15.00–16.00 "Teabevara tund". Seekordses saates räägivad juhtimiskonsultant Jari Kukkonen ja Äripäeva töötervishoiu teabevara peatoimetaja Veronika Kaidis ohutuskultuurist Eesti ettevõtetes.

Samuti arutletakse saates, milline on Eesti ettevõtete juhtimiskultuur töökeskkonna juhtimise vaatenurgast; kas inimfaktorist tingitud eksimusi on võimalik ennetada ja kas ohutuskultuuri hindamiseks on olemas mõõdikud?

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

