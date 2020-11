Raadiohommikus: president, aga mitte USA, vaid Eesti Panga oma

Reedeses hommikuprogrammis räägib Eesti Panga president Madis Müller pankade finantsstabiilsusest ning Euroopa Liidu taastusfondi 1,5 miljardi euro kulutamisest. Foto: Raul Mee

Ka Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis tuleb kindlasti juttu USA presidendivalimistest, mis iganes selleks hetkeks selgunud on või ei ole, kuid külalistega võetakse siiski ette teised teemad.

Eesti Panga presidendi Madis Mülleriga räägime pankade finantsstabiilsusest ning Euroopa Liidu taastusfondi 1,5 miljardi euro kulutamisest. Ühtlasi helistame Eesti Toiduliidu juhile Sirje Potisepale, et kuulata tema seisukohti maaeluministeeriumi eelnõust, mis reguleerib toidutootjate ja jaekettide suhteid.

Uudiste poolest rahulikumal ajal oleks keskkonnaministri vahetumine Eestis esiuudis, praegu pälvib see aga suhteliselt vähe tähelepanu. Stuudiost tuleb läbi Äripäeva ajakirjanik Urmas Jaagant, et analüüsida selle muutuse tähtsust ja mõju.

Hommikuprogrammi teevad Karl-Eduard Salumäe ja Rivo Sarapik.

Raadiopäev jätkub kolme saatega.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Nädalat kokku võtvas saates arutlevad ajakirjanikud Priit Pokk, Kaspar Allik ja Pille Ivask viimaste päevade olulisemate teemade üle. Räägime, mida arvata USA presidendivalimistest, pensionireformist, negatiivsetest intressimääradest ettevõtete hoiustele ning käime üle ka olulisemad ja värskemad ettevõtete kvartalitulemused.

13.00–14.00 "Edukad naised." Uues saatesarjas räägivad tippu jõudnud naised oma loo. Piilume nende edu kardinate taha: mis on toonud neile edu, milliseid otsuseid ja ohverdusi nad tegid. Sel korral oli külas kogenud vandeadvokaat ja inspireeriv naisjuht Piret Blankin, kes räägib oma pikkadest tööpäevadest, isiklikest loobumistest, ent ka suurest usust ja sisemistest väärtustest.

Piret Blankin on võidelnud kohtus ühiskondlikult tähtsatel teemadel: seljatanud Rail Baltica ja esindanud lähedasi Estonia katastroofiga seotud vaidluses. Samuti sai temast ainsa naispartnerina Derling Primuse advokaadibüroo juht.

Saatejuht on Katariina Krjutškova

15.00–16.00 "Hea nägemise kool". On teil ikka just teie töistele vajadustele vastavad prillid või kurnate teadmatusest silmi? Olenevalt töö spetsiifikast soovitavad spetsialistid prilliläätsi vastavalt inimese individuaalsetele vajadustele – on ju nägemisvajadus väga erinev näiteks autojuhil, kokal, juuksuril või kontoritöötajal. Milliseid võimalusi pakuvad kaasaegsed progresseeruvad prilliläätsed, kuidas nendega harjuda ning kuidas prillide eest hoolt kanda nii, et need võimalikult kaua heas töökorras püsiks, selgitavad saates Pere Optika optometrist Laura Tõnov ning Essilori prilliklaaside tootespetsialist Margo Tinno.

Saatejuht on virtuaalkliinik.ee ärijuht Tuuli Seinberg.

