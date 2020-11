Lätis on edukaim Vene miljardifirma

Vene väetisetootja Uralkali tütarfirma oli läinud aasta Läti kõige suurema käibega ettevõte. Foto: Reuters/Scanpix

Läti Forbes on kokku pannud riigi kõige suurema käibega ettevõtete nimekirja, millest leiab eestlastelegi väga tuntud firmasid.

Tegu on novembri alguse seisuga koostatud edetabeliga, kus ettevõtted on ritta pandud nende käibe järgi. Läti suurima käibega ettevõte on selle põhjal Uralkali Trade SIA. Tegu on Vene keemiatööstusettevõtte Uralkali Läti tütarfirmaga. Uralkali on maailma suurima tootmismahuga kaaliumkloriidi tootja. Uralkali Trading SIA käive oli läinud aastal 1,92 miljardit eurot.