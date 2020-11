15 pandeemiat on mõjunud ühtviisi

Bernt Notke maalitud "Surmatants" on pärit 15. sajandist. Foto: Meeli Küttim

Koroonapandeemia mõju majandusele kestab kauem, kui majandusprognooside järgi võiks arvata, leiab majanduskasvu-uuringutele pühendunud Soome Aalto ülikooli majandusteaduse emeriitprofessor Matti Pohjola.

„Majandusuuringud on välja selgitanud, et pärast 1300. aastaid aset leidnud 15 suures pandeemias on majanduskasv aastateks aeglustunud,“ rääkis Pohjola Helsingin Sanomatele. Majandus toimib tema sõnul pandeemiates ja muudes kriisides alati ühtmoodi. „Säästmine suureneb, sest kodumajapidamised vähendavad kulutusi. Investeeringud vähenevad, sest ettevõtted näevad tulevikku ebakindlamana. See toob kaasa intresside alanemise ja majanduskasvu aeglustumise. Koroonapandeemiagi mõjub samamoodi,“ ütles põhjala.