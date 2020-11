Enamik valijaid peab abielureferendumi korraldamist ebaoluliseks

Foto: Arno Mikkor

58 protsenti valijatest ei pea abielureferendum oluliseks riigielu küsimuseks, millega praegu tegeleda, kirjutab Eesti Päevaleht.

Eesti Päevaleht lasi valimisõiguslikelt kodanikelt uurida, kas nad peavad abielureferendumi korraldamist Eesti riigielus oluliseks küsimuseks ja kuidas hääletaks, kui rahvaküsitlus toimub.

Kõige rohkem vastajaid ehk 37% valijaid ütles: ei, referendumi korraldamine pole üldse oluline. Kui sellele liita ka need, kes ütlesid, et rahvahääletus pigem ei ole oluline, arvas tervelt 58% Eesti kodanikke, et tegeletakse mitteolulise asjaga.

