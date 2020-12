Raadiohommik: Tartu Ülikooli ettevõtlusse tulek ja ekspoliitiku raha kaasav idufirma

Tartu Ülikooli peahoone. Foto: Meeli Küttim

Äripäeva teisipäevane hommikuprogramm räägib Tartu Ülikooli tulekust ettevõtlusse, kummalisest telekomihankest Pärnu haiglas, ekspoliitiku raha kaasavast idufirmast ning reklaamiturust Eestis.

Intervjuu annavad Tartu Ülikooli arendusprorektor Erik Puura, Äripäeva reklaamidirektor Priit Jõgi, ekspoliitik Karel Rüütli ja ajakirjanik Allan Rajavee.

Stuudios on Meelis Mandel ja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Kui turvariskide maandamisele kodukontoris mõeldud ei ole, võivad kõrvalised isikud pääseda ligi ettevõtte delikaatsetele andmetele ning neid kuritarvitada. Näiteks on viimasel ajal sagenenud juhtumid, mille puhul tungitakse ettevõtte serverisse, krüpteeritakse andmebaas ja nõutakse selle eest lunaraha. Cisco Systems Estonia OÜ müügijuht Lauri Makke annab saates ülevaate turvariskidest, mis meid kodus töötades ohustavad, ning jagab soovitusi nende ennetamiseks. Lisaks räägime sellest, kuidas luua kodukontoris olevatele töötajatele turvaline ja mugav töötamise keskkond. Saadet juhib Keit Ausner.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Saates jagab parimaid kauplemisnippe ja investeerimisideid ligi 15 aastat põhitöö kõrvalt edukalt USA börsidel tegutsenud börsikaupleja Igor Doroshenko. Räägime, kuidas aitab börsikauplemise põhitõdede teadmine kaasa pikaajalisele investeerimisele, lahkame olulisemaid tehnilise analüüsi indikaatoreid ja mõisteid ning uurime, milliste aktsiate suunas võiks investor Toomas ja tema jälgijad praegu pilgu pöörata. Saadet juhib Juhan Lang.

13.00–14.00 "Eetris on TLÜ". Saates on külas Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi filosoofia külalislektor Oliver Laas. Laia teemadespekriga Laasiga tuleb juttu nii kriitilisest mõtlemisest, virtuaalsest maailmast, tehisintellektidest kui sellest, millist ainest koroonakriis talle pakub. Esimest korda 31. märtsil eetris olnud saadet juhib Karl-Eduard Salumäe.

15.00–16.00 "Kasvupinnas". Kasvupinnase saates tuleb välja, et Eesti köögiviljade tootjad katavad praegu ära vaid poole Eestis tarbitavatest köögiviljadest. Aasta esimeses pooles oli aianduse sütitavaim teema see, kas ukrainlased peaksid ikka tulema meie maasikaid korjama või mitte. Tegelikult pole see teema kuhugi kadunud – nii et arutame sedagi. Viimase aja akuutseim teema on aga köögiviljade käibemaksu alandamine – kuidas sellega läheb ja kas tõesti aitaks see köögiviljade hinda alandada ja kohaliku kraami tarbimist tõsta? Räägivad aiandusliidu juht Raimond Strastin ning ettevõtjaid esindab Kadarbiku Köögiviljade OÜst Veiko Pak. Saatejuht on Linda Eensaar.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

