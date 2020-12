Enefit Green liigub rekordi suunas

Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas on kindel, et sel aastal toodab börsi sihtiv ettevõte rekordkoguse taastuvelektrit. Foto: Raul Mee

Eesti Energia taastuvenergia ettevõte Enefit Green liigub rekordilise aastatoodangu kursil, teatas börsi sihtiv firma.

Börsiplaanidega Enefit Green tootis novembris 126 gigavatt-tundi elektrit, mida on 15% rohkem kui samal perioodil aasta tagasi. Kokku on ettevõte tootnud käesoleva aasta 11 kuuga 1,2 teravatt-tundi taastuvelektrit, mis on võrreldav 2019. aasta kogutoodanguga.