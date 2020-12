Valitsus kinnitas reservist eraldatava kriisitoetuse detailid

Peaminister Jüri Ratase sõnul lasub valitsusel kohustus toetada Ida-Virumaad, mida peale koroonaviiruse räsib ka majanduskriis. Foto: Andras Kralla

Eile õhtusse veninud kabinetiarutelul otsustas valitsus eraldada reservist 5 023 355 eurot, millest enamus läheb Eesti koroonakriisi epitsentriks kujunenud Ida-Virumaale, aga ka üle Eesti.

„Ida-Virumaa on koroonakriisi teises puhangus kõige rängemini kannatada saanud maakond Eestis. Meie kohus on toetada regiooni, mida lisaks COVID-19 haigusele räsib väga kõvasti ka majanduskriis. Toetades praegu kõige enam kannatada saanud piirkonda, panustame sellesse, et kriisijärgne majanduse kosumine oleks terve Eesti jaoks võimalikult kiire,“ ütles peaminister Jüri Ratas.