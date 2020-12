Raadiohommikus: majandusteaduskonna dekaanist veebikonstaabel Villeni

Ettevõtja Üllar Jaaksoo. Foto: Raul Mee

Äripäeva raadio jõululaupäevaeelses hommikuprogrammis räägib äsja Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna dekaani kohale tagasi valitud Enn Listra sellest, mida ta plaanib järgmise kolme aasta jooksul tähtsas ametis korda saata, millist majandusharidust tänapäev nõuab, mis paistab algavast aastast vastu vaatavat ja paljust muust.

Ühtlasi võtame ühendust andmekeskuste võrgustikku rajada sooviva ettevõtja Üllar Jaaksooga. Uurime tema käest täpsemalt, millega tegu ning kuidas suuri tulevikuplaane realiseerida kavatsetakse.

Helistame ka Ville Ränikule ehk veebikonstaabel Villele. Temaga räägime sellest, mida koroonaviiruse tähe all möödunud aasta küberkiusu ja veebipettuste maailmas tõi ning kui palju on veebipolitseinikel jõulude ajal tööd.

Hommikuprogrammi tegijad Karl-Eduard Salumäe ja Rivo Sarapik võtavad aga jutuks ka palju muid teemasid, mida pakub Äripäeva värske paberleht.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Miks ei taha mehed, kelle eluiga on naiste omast ligi üheksa aastat lühem, arsti juurde minna?

Seekordses saates aitab sellele küsimusele vastata perearst Eero Merilind. Saates kuuleb, mida peaks elustiili muutmise juures silmas pidama ja kas tervisejooksu tehes on mõistlik podcast'e kuulata.

Saade oli esimest korda eetris 2020. aasta novembris.

Saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Saates teevad vandeadvokaadid Erki Vabamets ja Tanel Kalaus ülevaate lõppeva aasta olulisematest seadusemuudatustest ettevõtjatele ning tutvustavad kolme olulist sel aastal äriõiguse vallas langetatud riigikohtu lahendit. Lisaks tutvustavad järgmisel aastal jõustuvat kahte olulist uut seadust ning räägivad kohtuotsuste aegumise 10aastasest tähtajast, mis saabub järgmise aasta aprillis.

Saadet juhib Aivar Hundimägi.

12.00–13.00 "Äripäeva TOP". Koroonakriis iseenesest ei muuda majandust. Küll aga on enne kriisi alanud arengud hoogustunud koroonale vaatamata, näiteks rohemajandus ja keskkonnasäästlikkus. Koroona-aasta võtavad kokku Elisa Eesti ärikliendiüksuse juht Margus Vaino, KMPG juhtimisnõustaja Tarmo Toiger ja Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

Saadet juhib Sigrid Kõiv.

13.00–14.00 "Äripäeva fookuses: aasta ettevõtja". Üks säravamaid tähti Eestis, kes näeb oma analüütilise peaga tulevikku ette ja kellel on jõuline oma arvamus – just selliselt iseloomustavad aasta ettevõtjat tema äripartnerid. Kes ta on? See selgub juba homme, kui teeme temaga juttu saates "Äripäeva fookuses".

Saadet juhib Äripäeva ajakirjanik Kristel Härma.

15.00–16.00 "Tegijalt tegijale". Saate külaline on Hille Hanso. Saadet juhib Jaanus Kangur.

