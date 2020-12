Hiina ohumärgid: riik pikendab väikefirmade abiprogrammi

Hiina jätkab ettevõtete abistamist. Foto: AFP/Scanpix

Hiina teatas, et on otsustanud pikendada väikeettevõtetele ette nähtud majanduslikku abiprogrammi, mis annab märku, et majanduse taastumine on endiselt üksjagu ebakindel, kirjutab CNBC.

Hiina hakkab eraomandis väikefirmadele pakkuma abistavaid laene. Võrreldes näiteks riigifirmadega, millel on lihtne pangast laenu saada, on väikeste ettevõtete olukord keerulisem. Ka pangad kuuluvad Hiinas üldjuhul riigile.