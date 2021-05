Äritüli 90ndate stiilis: üks kahtlustab lepingu võltsimist ja kantpea palkamist, teine ahistamist

Scandinori endine teenusepakkuja, rootslasest ettevõtja väidab, et pärast koostöö lõppu saatis endine tööandja talle ukse taha mehe, kes vandaalitses ja 400 euro suuruse kahju põhjustas. Praegu on asi politseis menetluses. Foto: Erakogu

EAS maksis tuhandeid eurosid toetust ettevõtja Madis Tarumi restaureerimisfirmale Scandinor, mis esitas rootslasest äripartneri sõnul toetuse saamiseks võltsitud allkirjaga lepingu. Tarumi sõnul aga rootslane valetab, kannab lõppenud töösuhte pärast vimma ja käib teda teistegi ees laimamas.

Suure tüliga lahkuminekud ettevõtluses pole kunagi olnud haruldased, nagu tuleb ka ette, et varem kokkulepitust saadakse hiljem risti vastupidiselt aru. Küll aga ei saa pidada igapäevaseks, kui tülis on oma osa kahtlustel allkirja võltsimises ning vandaali partneri ukse taha saatmises. Üks ärikoostöö aga just nii kaugele arenes ning praeguseks on oma uurimist alustanud ka EAS ning pabereid saadetud Euroopa pettusevastasele ametile OLAF.