Uudised

Äripäev

9. september kell 6:21 Jaga lugu:







Veske ja Lõhmus kaasasid 147 miljonit eurot

Kaido Veske juhitud Livonia Partners kaasas pea poolteistsada miljonit eurot Foto: Andras Kralla

Kaido Veske ja Rain Lõhmuse asutatud Livonia Partners investeerimisfond kaasas teise fondi investoritelt 147 miljonit eurot, kasvatades seeläbi fondimahtu kahekordselt.

Livonia asutaja Kaido Veske ütles, et otsivad võimalusi, kuidas investeerida edukatesse ja kõrge kasvupotentsiaaliga keskmise suurusega Baltikumi ettevõtetesse, mida on võimalik uue kapitali ja Livonia meeskonna teadmiste abil märkimisväärselt kasvatada. “Eesmärk on teha seda väiksema keskkonna jalajälje, kuid sarnase esmaklassilise kasumlikkusega,” lisas Veske.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099