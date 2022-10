LNG-terminal läheb Soome

Majandusminister Riina Sikkut Foto: Andras Kralla

Eesti ja Soome majandusministrid tegid otsuse, et LNG-ujuvterminal läheb Soome, kuid Eesti ja Soome gaasimüüjad saavad gaasi ostmiseks eelise.

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkut ütles, et pikkade arutelude ja analüüside tulemusena võib järeldada, et Gasgridi renditava ujuvterminali Soome viimine on muutunud julgeolekuolukorras mõistlik. "Seejuures oleme kokku leppinud, et see peab tagama nii Eesti kui Soome gaasivarustuse võrdsetel tingimustel,“ ütles ta.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev