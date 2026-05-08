Äripäev eetris: Ukraina telefonikelmide bossi tabamist ja karistust võinuks paremini serveerida

Kohtuistungil vanglast videosilla teel osalenud Artur Yermolayev varjas oma nägu maskiga. Prokuratuuriga kokkuleppele minemiseks oli ta nõus tasuma Eesti riigile 8 miljonit eurot, millest enamus läheb petuskeemi ohvritele.
Endine Versobanki juhtkonna liige Artur Yermolayev mõisteti süüdi kuritegeliku ühenduse loomises. Aastate jooksul pettis ühendus Eesti inimestelt hinnanguliselt 5,4 miljonit eurot. Yermolayev sõlmis prokuratuuriga kokkuleppe, maksis riigile 8 miljonit eurot ning lendas samal päeval eralennukiga Eestist minema.
Suure telefonikelmide võrgustiku loomises süüdi mõistetud mees lahkus Eestist eralennukiga. Loodetavasti ei suhtuta sellest tekkinud pahameelde kergekäeliselt, vaid antakse oma parim, et olukorda selgitada ja sellest õiged järeldused teha, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
