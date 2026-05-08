Investorid märkisid Liveni IPOst veidi üle poole

Neljapäeval lõppenud kinnisvaraarendaja Liveni aktsiate esmase pakkumise raames märkisid aktsionärid vaid 57% pakkumisel olnud aktsiate mahust. Kokku kaasas Liven pea 5 miljonit eurot, pakkumisel oli 8,7 miljonit eurot.
Andero Lauri sõnul on Liveni arendusportfellis piisavalt tööd järgmisteks aastateks.
Foto: Raul Mee
Pakkumise käigus pakkus Liven kuni 1 495 730 uut emiteeritavat lihtaktsiat ning Liveni teatud väikeaktsionärid pakkusid kuni 369 015 olemasolevat lihtaktsiat. Seega oli pakkumisel kokku 1 864 745 aktsiat.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Kinnisvaraarendaja Liven alustas ametlikult aktsiate avalikku pakkumist, kuid investorite seas on tunda ettevaatlikkust. Turuosalised tunnistavad Liveni tugevat kuvandit ja head müügiedu, ent kinnisvaraturu tsüklilisuse, aktsia hinnastamise ja laienemisega kaasnevate riskide küsimused sunnivad paljusid enne märkimisnuppu vajutamist põhjalikumalt kaaluma.
Baltimaade esimese kaerajoogitootja YOOK Production AS emaettevõte Yook OÜ viib läbi avaliku võlakirjapakkumise, mille käigus saavad investorid märkida 11% aastase intressiga tagatud võlakirju. Emissioon annab Eesti, Läti ja Leedu investoritele võimaluse osaleda ekspordile keskenduva ettevõtte järgmises kasvufaasis.