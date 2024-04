Raadiohommikus: magusad jutud, karjääripööre ja üllatus

Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms räägib raadios joogitootja lubadusest vähendada suhkrusisaldust. Foto: Andras Kralla

Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis kuuleb intervjuusid Saku Õlletehase juhatuse liikme Jaan Härmsi, Terminali juhatusse liikunud Alan Vahti ja finantsinspektsiooni juhatuse liikme Siim Tammeriga.

Saku Õlletehase juhatuse liikme Jaan Härmsiga vaatame tagasi joogitootjate viie aasta tagusele lubadusele vähendada suhkrusisaldust kümne aastaga 15 protsendi võrra. Magusa joogi maksu hakkab riik kõigi eelduste kohaselt koguma ülejärgmisel aastal, kui valitsus eelnõu heaks kiidab ja riigikokku saadab.

Olerexi ja Alexela kogemusega kütuseekspert Alan Vaht siirdub Terminali juhatusse. Küsime, millised on tema uued ülesanded ja eesmärgid ning mis toimub energiaturgudel.

Finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer räägib lähemalt inkassoäride tegevusest ja lubadest, ilma milleta pole võlgade sissenõudjatel ja üleostjatel varsti midagi teha.

Hommikul saavad otse-eetris üllatuse osaliseks kolm Eesti silmapaistvat juhti.

Hommikuprogrammi toovad kuulajateni Janno Riispapp ja Laura Saks.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 “Poliitikute töölaud”. Saate teemad on riigieelarve ja riigi eksamisüsteemi vead. Telefoni teel annab intervjuu haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Henry Kattago, kelle käest uurime riikliku eksamisüsteemi EISi tabanud rikete põhjuste kohta ning uurime, kuidas plaanib ministeerium minna edasi.

Riigikogus palusime Äripäeva raadio mikrofoni ette reformierakondlase, rahanduskomisjoni liikme Maris Lauri, kes avab intervjuus oma nägemuse, milliseid kärpeid peaks riik raskes olukorras tegema ning kuidas riigikogu rahanduskomisjonis töö kulgeb. Saatejuht on Lauri Leet.

12.00–13.00 “Rohepöörde praktikud”. Saates tulevad jutuks müüdid ja pooltõed, mis rohepöörde teema ümber tiirlevad. Kas rohepööre tähendab eurokommunismi? Kas rohepöörde eesmärgid on utoopilised? Kas Poola ja Hiina võivad fossiilse energiaga toota, aga meie Eestis mitte? Kas Eesti on Euroopa Liidu normide täitmisel liiga agar? Kas me jõuame ehitada oma energiasüsteemid kuue aastaga ümber, nii et aastaks 2030 oleks Eestis omamaine taastuvenergia tootmine sama suur kui aastane energiatarbimine?

Selgust aitavad luua Tallinna Lennujaama juhatuse liige ja finantsjuht Anneli Turkin ja rohevaldkonna ekspert Erik Moora. Saatejuht on Kerttu Metsar.

13.00–14.00 “Autojutud”. Volkswagen Golf, autonduse ajaloo üks enimtoodetud mudeleid, sai äsja 50aastaseks. Sel puhul räägitakse Äripäeva raadio autoteemalises saatesarjas sellest, mida põnevat saab igavavõitu luukpära kohta välja tuua. Saatejuht Karl-Eduard Salumäe külaliseks on autoajakirjanik Tõnu Korrol.

15.00–16.00 “Teabevara tund”. Saates käsitletakse teravmeelset ja aktuaalset teemat – võlgade sissenõudmist ja võlgnikega seotud andmete avaldamist. Advokaadibüroo Lindeberg vandeadvokaadid Keijo Lindeberg ja Aldo Vassar jagavad ekspertteadmisi efektiivsest võlamenetlusest.

Saame teada, kuidas võlgade menetlemises püsivalt riske maandada ja millised on vaidlused seoses võlgnike informatsiooni avaldamisega sotsiaalmeedias ja maksehäireregistris. Saadet juhib Äripäeva teabevara projektijuht Eve Noormägi.

