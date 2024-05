Raadiohommikus: kaupmehe kahjumist, Ukrainast ja renoveerimisest

Prisma teatas majandustulemused. Poekett jäi teist aastat kahjumisse. Foto: Andras Kralla

Neljapäevases raadiohommikus saate kuulda intervjuud Prisma juhtidega, kes kommenteerivad ettevõtte viimaseid tulemusi ja arenguid jaekaubanduse turul, kuid hommikuprogrammis teeme juttu ka Ukraina sõjast ja kortermajade renoveerimisest.

Teist aastat Eestis kahjumisse jäänud Prisma käekäigust ja tarbijate käitumisest räägivad Prisma Eesti maajuht Teemu Kilpiä ning sortimendi- ja hankedirektor Kaimo Niitaru.

Lääneriikide liidrid on hakanud leebuma plaani osas, et Ukraina võiks nende relvi kasutada sihtmärkide vastu Venemaal, kuid Venemaa spioonid korraldavad aina agressiivsemalt Euroopas sabotaaži. Nende teemade üle arutame Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse juht Indrek Kannikuga.

Kortermajade renoveerimise toetusprogramm avatakse tänavu alles suvel lõpus, kuid selleks ajaks lubab kliimaministeerium toetuse taotlemise reeglid lihtsamaks ning õiglasemaks teha. Pikas plaanis on olulisim küsimus, kui kiiresti õnnestub Eestis kõik elamud ära soojustada. Sellest räägime renoveerimisfirma Balti Vara Ehituse juhatuse liige Kristjan Soometsaga.

Kolmapäeval toimub konkursi „Rahatarkuse vedur“ tunnustusüritus, kus tunnustatakse rahatarkuse edendajaid. Sündmusel tegi intervjuud rahandusminister Mart Võrklaevaga ja rahatarkusesse panustaja tiitli saanud investori Märten Kressiga Äripäeva börsiajakirjanik Jana Saarkoppel.

Hommikut veavad Kristjan Kurg ja Laura Saks.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 “Sisuturundussaade”. Saates “Investeerimisideede universum” võtame sel korral ette küsimuse, kas tehisaruga tegelevatesse ettevõtetesse tasub raha paigutada.

Saates on külas professor Eduard Petlenkov, Kristjan Jansons MindTitanist, Tarmo Toiger ja Hanno Lindpere KPMGst ning saatejuht Hando Sinisalu.

Arutame, kas Euroopa mahajäämus Hiinast ja USAst on paratamatu, millisele turunišile võiksid keskenduda Eesti AI-ettevõtted, kas tehisintellekti kasutavate ettevõtete turuväärtus on suurem ja millistesse firmadesse tasuks AI arengut silmas pidades investeerida.

11.00–12.00 “Globaalne pilk”. Mis praegu toimub maailma kõige mõjukamas riigis? Kes võidab: Trump või Biden? Kas Ukrainale antakse tulevikus abi? Miks nimetatakse lõunapiiril toimuvat “invasiooniks”? Sellest ja muust räägime otsesaates Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste suhete dotsendi Mathew Crandalliga. Saadet juhib Jaroslav Tavgen.

12.00–13.00 “Kinnisvaratund”. Eeldada, et rohetooted oleksid kohe konkurentsivõimelised, ka hinna mõttes, on ennatlik, kinnitab ärikinnisvara saates Swedbanki ettevõtete panganduse jätkusuutlikkuse valdkonna juht Mihkel Tamm.

Saates selgitab ja analüüsib ekspert ESGd ja kestlikkusteabe aruandlust ning mõju majandusele. Samuti tuleb saates juttu sellest, mida pangad edaspidi ettevõtjatelt küsivad ja mis ootab ees järgnevatel aastatel. Saadet juhib Siim Sultson.

13.00–14.00 “Äri Eestimaal”. Saatejuht Gregor Alaküla käis külas Tartu lähistel Nõos tegutsevas Viinamärdi talus. Seal kasvatavad lambaid ja teevad lambapiimast juustu itaallasest peremees Denis Pretto ja tema eestlasest abikaasa Annemari Polikarpus.

Juttu tuli sellest, kuidas nad talupidamiseni jõudsid, milline on väiketootjate olukord Eestis võrreldes Euroopa ametivendadega ning sellest, kui raske või kerge on praegu põllumajandusega ära elada. Räägiti ka rohepöördeks valmistumisest, sellest, mis teeb meele mõruks ja mida pererahvas tänaste teadmistega talu rajamisel teisiti teeks.

Loomulikult rääkisime ka juustu tegemisest, käisime lambalaudas ning kirjeldasime värvikalt kõiki lõhnu ja kohapeal nähtut, et saaksite seda mõnusalt raadioeetrist kuulata.

15.00–16.00 “Investeerimisportfell 2030”. Saates on külas elukutseline börsikaupleja Marek Kallin, keda peetakse päevakauplemise maaletoojaks Eestis. Saates arutleme, milline on tema strateegia tänasel turul kauplemiseks ja kuidas on ta kauplejana aastakümnetega muutunud.

Lisaks räägime, millised on olnud tema suurimad võidud ja kaotused kaubeldes ning kust otsib ta täna suurt tootlust. Juttu tuleb kindlasti ka USA tehnoloogia suurest seitsmikust, milline on nende tehniline pilt ning mis muljed on kauplejal Nvidia aktsia ralli järel. Saadet juhib Jaan Martin Raik.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.