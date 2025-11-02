Erply askeldab taas tehinguturul, ostes nüüd 34aastase IT-äri

Mitmed Aafrika riigid on majanduslikult väga edukad ja kiiresti kasvava turuga ning mõnes mõttes on sealsed riigid Eestist tehnoloogiliselt ees, rääkisid kaubandustehnoloogia ettevõtte ERPLY asutaja Kris Hiiemaa ja tegevjuht Martti Paju.