Erply askeldab taas tehinguturul, ostes nüüd 34aastase IT-äri

Mitmed Aafrika riigid on majanduslikult väga edukad ja kiiresti kasvava turuga ning mõnes mõttes on sealsed riigid Eestist tehnoloogiliselt ees, rääkisid kaubandustehnoloogia ettevõtte ERPLY asutaja Kris Hiiemaa ja tegevjuht Martti Paju.
Rahvusvaheliste indeksite järgi vabaduselt maailma esirinnas sammuv Eesti seisab tõsiste väljakutsete ees: kätte võidetud vabaduste ja demokraatia eest tuleb seista iga päev. Võti pole mitte valitsuse varnas, vaid iga kodaniku enda taskus, tõdevad endine riigipea Kersti Kaljulaid ja advokaadibüroo Sorainen partner Allar Jõks saates „Soraineni sagedus“.