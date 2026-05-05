Tagasi ST ALEXELA AS

05.05.26, 11:00 Kõrgemad kütusehinnad on vesi alternatiivkütuste veskile Seekordses „Energiakoolis“ räägitakse alternatiivkütuste rolli üle olukorras, kus fossiilkütuste hinnad on geopoliitiliste pingete tõttu tõusnud. Saatejuht Brent Pere vestleb Alexela jätkusuutlike kütuste arendusjuhi Artur Dianovi ja Hyundai järelteeninduse juhi Ahto Jõesaluga, et mõista, kas ja kuidas võivad alternatiivsed lahendused muutuda laiemalt kasutatavaks.

Fotol: Alexela jätkusuutlike kütuste arendusjuht Artur Dianov ja Hyundai järelteeninduse juht Ahto Jõesalu.

Foto: Alexela

Dianovi sõnul on kõrged bensiini- ja diislikütuse hinnad loonud alternatiivkütustele soodsama keskkonna, kuid areng sõltub eelkõige nõudlusest. „Uute tehnoloogiate turule jõudmine eeldab, et tekib piisav tarbijabaas,“ märkis ta. Jõesalu lisas, et praegu on alternatiivsete lahenduste osakaal kogu transpordisektoris siiski veel väga väike ning muutused võtavad aega. Rasketranspordi puhul peab Dianov vesinikku üheks perspektiivikamaks alternatiiviks diislikütusele.

Tuleviku energiapilt ei põhine ühel lahendusel, vaid erinevate kütuseliikide koosmõjul. Lisaks elektrile ja biometaanile nähakse olulist rolli ka vesinikul, mille eripära seisneb selles, et tegemist ei ole klassikalise kütusega, vaid pigem energiakandjaga, omamoodi „patareiga“. See tähendab, et vesiniku kasutus ei piirdu ainult transpordiga, vaid võib mängida rolli ka energiasüsteemis laiemalt.

Kuigi vesiniku tehnoloogia on alles arendamisel, on selle kasutamine juba täna võrreldav traditsiooniliste kütustega. Dianovi sõnul on vesiniku hind sarnane bensiinihinnale, kui võrrelda läbitavat vahemaad täispaagi kohta. Vesinikul on ka praktilisi eeliseid: näiteks tekib selle kasutamisel jääksoojust, mida saab kasutada sõiduki salongi kütmiseks. Põhjamaade kliimas annab see teatud eelise elektriautode ees, kus soojendamine nõuab lisaenergiat. Samas tõdesid eksperdid, et uute tehnoloogiate puhul ei saa esialgu oodata märkimisväärset hinnavõitu.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Saadet juhib Brent Pere.