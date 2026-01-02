Pensioni nimel kohtus võidelnud endised politseijuhid said võidu
Riigikohus jättis muutmata Eerik Heldna, Elmar Vaheri ja Aivar Alavere õigeksmõistmise kriminaalasjas, mis puudutas Heldnale politseipensioni määramist, kuid möönis, et õhku jääb kahtlus ebavõrdsest kohtlemisest.
Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?