Euroopa riigid ostsid nii palju Vene LNGd, kui said

Euroopa elektrihinda kujundab üha enam kallinev gaas, mitte süsiniku hind. Kuni turu viimaseks tootjaks jääb gaasijaam, kandub selle kütuse geopoliitiline risk otse elektriarvele, kirjutab endine diplomaat Clyde Kull Äripäeva essees.
Lähis-Ida konflikti tõttu veeldatud maagaasi tootmise peatanud globaalselt oluline turuosaline Katar mobiliseerib insenere ja teisi töötajaid, et taastada maailma suurimas LNG-tehases töö pärast täna välja hõigatud relvarahu.
Kui 14. oktoobril kella kolme paiku päeval Eestis sireenid tööle hakkavad, ei pea tipptunnil autos istuv inimene sõidukit keset tänavat maha jätma ega lähimasse keldrisse jooksma, kuid ta võib endalt küsida: kui see ei oleks test, vaid päris oht, siis mida ma praegu teeksin ja kuhu läheksin?