Elengeri juht Margus Kaasik: kõik gaasitarned jõuavad kindlasti meieni

Gaasihinna edasist liikumist prognoosides märgib Kaasik, et kümnetesse kordadesse ulatuvat hinnatõusu ta ei usu isegi siis, kui sõda peaks jätkuma. Kui hind kõvasti tõuseb, ei jaksa teatud piirkonnad selle eest maksta ja see viib ka tarbimise ja nõudluse alla, ent kus säärane hinnapiir on, ei oska Kaasik täpselt öelda.

“Ma ei paanitseks energia kättesaadavuse üle Euroopas. Me jaksame siin piltlikult öeldes Bangladeshi igal ajal üle osta, et gaas siia liiguks,” sõnab Kaasik ja tunnistab, et molekuli hind sõltub siiski suuresti sellest, mis sõjatandril juhtuma hakkab.