Elengeri juht Margus Kaasik: kõik gaasitarned jõuavad kindlasti meieni

“Alates aprillist saabub lähikuudel meile viis kargot nii Klaipedasse kui Inkosse ning olen võrdlemisi kindel, et tellitud gaas jõuab kohale,” sõnab Kaasik saates “Energiatund”.
Tellitud gaasi tarnijateks on Kaasiku sõnul erinevad suurtegijaid nagu Mitsui, Totalenergies ja teised.
Sisseostetava gaasi hinnatõusu kaudu on sõda Elengeri sisenditele mõju juba jätnud, kuna gaasi ostetakse ujuva TTFi järgi ning seda hinda pole fikseeritud. Kaasiku sõnul kasutatakse reeglina Elering
is hinnariski maandust ‒ hinna fikseerimist ‒ mitte gaasi ostul, vaid müügil. Ostuhinda ei ole lukku löödud, kuna enne sõda näitas pikaajaline prognoos, et gaasi hind hoopis langeb.