Orbanit tabas valimistel ajalooline kaotus

Ungari peaminister Viktor Orban on valimiste eel suhteid sobitanud nii USA kui ka Venemaaga: samal ajal kui USA asepresident J.D. Vance saabus Budapesti teda toetama, ilmneb värskelt avalikustatud telefonikõnest Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, et Orban on lubanud olla tema teenistuses.