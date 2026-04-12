Orbanit tabas valimistel ajalooline kaotus

Ungari peaminister Viktor Orban on valimiste eel suhteid sobitanud nii USA kui ka Venemaaga: samal ajal kui USA asepresident J.D. Vance saabus Budapesti teda toetama, ilmneb värskelt avalikustatud telefonikõnest Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, et Orban on lubanud olla tema teenistuses.
Konkurentsiamet uuris ligi aasta Eesti jaekettide lepinguid ja kaubandustavasid, kuid lõpetas augustis menetlused rikkumisi tuvastamata. Samal ajal tõi uurimine esile hulga küsimusi, kus ostjate ja tarnijate jaoks vajavad reeglid veel selgitamist.