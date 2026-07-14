Hormuzi väina rünnakus said tankerid tugevalt kahjustada

Hormuzi väina läbides said kaks naftatankerit õhurünnakus kannatada ja üks meremees suri. Pärast USA-Iraani vaherahu kokkukukkumist on see seni kõige tõsisemate tagajärgedega juhtum.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: miks peetakse Hormuzi väina rünnakut pärast USA-Iraani vaherahu kokkukukkumist seni kõige ohtlikumaks pöördepunktiks;

kui suure löögi võib tankerite tabamine anda naftatarnetele läbi Hormuzi väina ja mida see tähendab turule;