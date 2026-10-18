Nädala lood: miljardiärid, salajane luksushotell ja Lidli suurpuhastus

Äripäev kirjutas sel nädalal tippettevõtjate ja noorte miljardiäri ehitamisest, uuest ükssarvikust ning salajasest luksushotellist, aga ka vahi alt pääsenud krüptoärimeeste uutest plaanidest ja Planet42 uue äri võimalikust põhja kõrbemisest.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: mis paneb Sonny Aswani ja Eva Marani Hiiumaa luksusretriidi eest küsima kuni 10 750 eurot ning kellele see paik tegelikult mõeldud on;

kuidas puudutab Lidli Baltikumi juhtimise kolimine Leetu Eesti töötajaid ja mida ütles muutuste kohta Liisa-Indra Pajuste.