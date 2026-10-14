Skeleton kaasas Siemensi vedamisel üle 100 miljoni ja sai ükssarvikuks

Saksamaa tööstuskonglomeraat Siemens investeeris Eesti ettevõttesse Skeleton Technologies üheksakohalise summa, mis tõstab äri väärtuse üle 1 miljardi dollari ja lisab Eesti ükssarvikute nimekirja järgmise tegija. Saadud raha läheb peamiselt Skeletoni USA investeeringuteks.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas kujunes Siemensi enam kui 100 miljoni euro suuruse investeeringu täpne mõju Skeletoni väärtusele ja millise rolli sai sakslaste kontsern andmekeskuste turul;
- mida ütles Taavi Madiberk Skeletoni USA laienemise, börsiplaani ja tehisintellekti energiakitsaskoha kohta ning kuidas võib tehing mõjutada Harju Elektrit ja teisi osanikke.