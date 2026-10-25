Ametnike jõulupreemia pole kõikjal kindel: omavalitsused selgitavad aastalõpu tasustamise korda

Jõulukuu ei ole enam kaugel ja Eestis on riigiasutustes ning ettevõtetes levinud praktika maksta töötajatele jõulupreemiat ehk nn 13. kuupalka. Omavalitseja uuris mitmetelt KOVidelt, milliseid hüvesid töötajatele pakutakse ja kas jõulupreemia on selle hulgas.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: millistes omavalitsustes makstakse ametnikele jõulupreemiat ja kus piirdutakse tulemustasuga;

kuidas selgitavad Külli Ojasaar ja teised omavalitsusjuhid, mis aitab töötajaid hoida ka siis, kui palgatõus pole kindel.