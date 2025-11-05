13. kuupalk pärast 35päevast puhkust – kas enam paremaks minna saabki?

Äripäev on kogu oma eksistentsi jooksul elanud kaasa avaliku sektori efektiivsuse parandamisele, kas siis asjatu bürokraatia kaotamisega või – nagu nüüd – Taavi Kotka ettepanekuga maksta avalikus sektoris preemiaid üksnes mingite kindlate eesmärkide täitmisel.
Tehnoloogiaettevõtja Taavi Kotka ettepanek maksta ametnikele preemiaid erasektori loogika järgi vaid kindlalt paika pandud eesmärkide täitmisel võiks aidata kivi tagant välja riigi suured toppama kippuvad projektid.
Mis oleks, kui me maksaksime riiklikult oluliste probleemide lahendamise eest tegijatele korraliku boonuse, näiteks kamba peale miljon eurot, küsib IT-ettevõtja ja endine riigiametnik Taavi Kotka arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.
Küberkuritegevus on kasvanud maailma suuruselt kolmandaks majanduseks ning Eesti ettevõtted ei jää rünnakute sihtmärkidest puutumata. Ainuüksi viimase aastaga on mõjuga intsidentide arv Eestis kasvanud ligi kaks korda.