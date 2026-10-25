Päev täis unistusi avardab haige lapse maailma. “Kõige raskem on näha last suremas”

“Sa tood rõõmu, sa tood kergendust. Sa näed, kuidas laps naeratab, näed seda emotsiooni. Sa saad päriselt luua mingit väärtust,” ütleb sihtasutuse Minu Unistuste Päev tegevjuht Margarita Ingel.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas sünnib ühe raske või kroonilise haigusega lapse unistuste päev algusest lõpuni ning millist rolli mängivad selles Margarita Ingel ja vabatahtlikud;
- milliste kõige valusamate olukordadega sihtasutus kokku puutub ja kuidas aidatakse peresid siis, kui unistuste päevast võib saada lapse viimane soov.