Äripäeva arvamusliider: petturitel on kergemaid viise raha saamiseks kui heategevus

Kohtu ette astunud Johanna-Maria Lehtme ennast süüdi ei tunnistanud.
Foto: Ken Mürk / ERR / Scanpix
Organisatsioonile Slava Ukraini annetasid eestlased kokku 6,5 miljonit eurot. Lehtmet süüdistatakse osa annetuste omastamises ja usalduse kuritarvitamises, kuid Kübara sõnul pole see Eesti inimeste usku heategevusse murendanud.
Oluline on meeles pidada süütuse presumptsiooni – inimene on süüdi alles siis, kui kohus on nii otsustanud, selgitas finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler Enefit Greeni ümber lahvatanud börsiskandaali nüansse.
Loksa linna on valitsenud viimased 15 aastat keskerakondlane Värner Lootsmann, kes peab loksalaste suureks võiduks, et nad pääsesid linna liitmisest ümbritseva Kuusalu vallaga. Nüüd ongi Loksa üks üksi toimetav minilinn.
Everaus Kinnisvara AS juht Janar Muttik räägib Äripäeva Raadios ettevõtte teekonnast, hiljutistest arengutest ja ambitsioonikatest tulevikuplaanidest. Saade pakub sügavamat pilku Eesti kinnisvaraturu telgitagustesse, Everausi pikaajalistesse strateegiatesse ning uutesse investeerimisvõimalustesse.