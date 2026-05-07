Baltic Horizon pöördus esimeses kvartalis kasumisse

Fond teatas, et 2026. aasta esimese kvartali kasum ulatus 0,2 miljoni euroni, korrigeeritult 0,6 miljoni euroni. Aasta varem lõpetas fond sama perioodi 0,97 miljoni euro suuruse kahjumiga, seisis börsiteates.
Baltic Horizonit 20 aastat juhtinud Tarmo Karotam lahkub ametist ajal, mil fond on viimase kolme aastaga kogunud ligi 60 miljonit eurot kahjumit ja osaku hind kukkunud ligi 90%. Küsimusele, kas ta lahkub justkui uppuvalt laevalt, vastas Karotam, et oodata on pööret paremuse suunas.
Möödunud aastal registreeris Läti oma seni suurima aastase välisinvesteeringute mahu, kaasates üle miljardi euro. Läti Investeerimis- ja Arenguagentuuri andmetel asus 31 suuremast investeerimisprojektist 20 Riias. Möödunud aastal ületasid Leedu investeeringud Eesti omi 40 korda.