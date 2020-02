Kairi Raudmets: kuidas vältida ekspordi komistuskivi?

Miks takerduvad nii palju Eesti ettevõtted välisriikidesse laiendamisel, milline on peamine viga ja kuidas seda vältida, kirjutab Pedersen & Partners Eesti juht Kairi Raudmets.

Kairi Raudmets. Foto: Jake Farra

Väga palju pööratakse enamasti tähelepanu – ja väga õigesti tehakse! – sellele, kas toode-teenus on uuel turul vajalik ja lisaväärtust loov, kes on klient, milline on konkurents, pannakse paika kasvuplaan. Kõige selle olulise kõrval jääb aga sageli tagaplaanile õige inimese/meeskonna leidmine, kes rahvusvahelist äri arendab. Tihti aga ongi just see edu võti.