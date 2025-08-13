Äripäev
Telli Äripäev €2.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,3%296,8
  • OMX Riga−0,32%917,58
  • OMX Tallinn0,14%2 038,02
  • OMX Vilnius0,52%1 214,68
  • S&P 5000,00%6 445,76
  • DOW 300,00%44 458,61
  • Nasdaq 1,39%21 681,9
  • FTSE 1000,18%9 163,87
  • Nikkei 2251,3%43 274,67
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,19
  • OMX Baltic0,3%296,8
  • OMX Riga−0,32%917,58
  • OMX Tallinn0,14%2 038,02
  • OMX Vilnius0,52%1 214,68
  • S&P 5000,00%6 445,76
  • DOW 300,00%44 458,61
  • Nasdaq 1,39%21 681,9
  • FTSE 1000,18%9 163,87
  • Nikkei 2251,3%43 274,67
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,19
  • 13.08.25, 14:48

Hukkunud Oleg Sõnajala ärid liikusid pärijatele

Traagilises kopteriõnnetuses hukkunud ettevõtja Oleg Sõnajala äride osalused liikusid tema viiele lapsele.
Oleg Sõnajalg (paremal) eelmisel suvel koos venna Andres Sõnajalaga läbi suurte raskuste rajatud Aidu tuulepargi avamisel.
  • Oleg Sõnajalg (paremal) eelmisel suvel koos venna Andres Sõnajalaga läbi suurte raskuste rajatud Aidu tuulepargi avamisel.
  • Foto: Andras Kralla
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Uudised
  • 19.05.25, 16:21
Galerii minevikust. Sõnajalal ja Jaagantil jäid pooleli olulised ja mõjukad projektid
Oleg Sõnajalg rõõmustas alles mullu, et pikalt kembeldud Aidu Tuulepark avatud sai. Projekti õnnestumise üle ei jõudnud helikopteriõnnetuses surma saanud ärimees aastatki rahul olla. Mapri Ehituse omanik Priit Jaagant ei näe temaga seotud suurte projektide valmimist: Hipodroomi kvartal, Leedusse laienemise arengud, NOBE, hulk kortereid ja äripinnad.
Uudised
  • 20.05.25, 15:54
Eestis on kopter nii maksueksperdil, jahipoepidajal kui ka meditsiiniärimehel
Eesti registris on käputäis koptereid, mis kuuluvad erinäolistele ettevõtjatele. See pole aga odav lõbu või töövahend – Eesti kallimad kopterid maksavad mitu miljonit eurot.
Saated
  • 20.05.25, 11:42
Hukkunud piloote õpetanud Tõnis Lepp: õhus jagub ruumi küll, see õnnetus oli enneolematu
Neli aastakümmet lennanud piloot Tõnis Lepp ütleb, et sellist tüüpi lennuõnnetust, nagu juhtus nädalavahetusel Soomes, poleks osanud ta ette aimata ka kõige halvemaski unenäos.
Uudised
  • 31.05.25, 10:46
Ettevõtja Oleg Sõnajalg saadeti viimsele teele
Sark viidi kopteriga Saaremaale
Täna saadeti 17. mail kopteriõnnetuses hukkunud ettevõtja Oleg Sõnajalg viimsele teele Tallinna Jaani kirikust.
  • ST
Sisuturundus
  • 12.08.25, 10:33
Kuidas Eesti investorid muudavad 550 000 Dubai kinnisvara abil 1 000 000 euroks
Raha kaotab väärtust ja maksud tõusevad. Paljud Eesti investorid seisavad silmitsi sarnaste küsimustega: kuidas säilitada kapitali ja kaitsta seda Euroopa majanduse stagnatsiooni eest, kuidas investeerida sularaha või krüptovaluutat legaalselt ja konfidentsiaalselt, kuidas liikuda edasi kohalikelt turgudelt, mille tootlus on 3–4%, kui maksukoormus kasvab ning kinnisvara hinnad lähiaastatel ei tõuse? Kinnisvara tootlus Eestis või Saksamaal on maksimaalselt 3–4% aastas. Sellised investeeringud ei toimi – eriti juhul, kui eesmärgiks ei ole pelgalt raha säilitamine, vaid selle kasvatamine.

Enimloetud

1
Saated
  • 11.08.25, 13:54
Priit Sauk liiklusõnnetuste vähendamisest: võib-olla autojuhid peaksid tegema iga 20 aasta järel korduseksami
2
Uudised
  • 11.08.25, 18:00
Pensionisammaste täitjad ja tühjendajad said tulumaksu tõusu tõttu uusi kaalumiskohti
3
Uudised
  • 12.08.25, 06:00
Riigi IT-käki kohtusse viinud korteriühistu sai uue võimaluse
4
Juhtkiri
  • 11.08.25, 14:50
Maksurahas suplev valitsus peab tulumaksu kergitamisest loobuma
5
Majandustulemused
  • 11.08.25, 16:39
E-Piim vaidleb Hollandi partneriga miljonite nimel. “Väga kahetsusväärne”
6
Uudised
  • 12.08.25, 17:00
Metsikute ambitsioonidega Pärnu videomänguäri läks pankrotti: Dubai rahad kadusid, palgad jäid maksmata

Viimased uudised

Börsiuudised
  • 13.08.25, 15:28
Suurinvestor Arne Talving näitab oma viimase kuu oste ja müüke
Uudised
  • 13.08.25, 14:48
Hukkunud Oleg Sõnajala ärid liikusid pärijatele
Uudised
  • 13.08.25, 14:40
Putin nõuab Trumpilt Ukraina suveräänsuse loovutamist
Saated
  • 13.08.25, 12:54
Tööstusminister lubab eksportööride seljatagust tugevana hoida
Uudised
  • 13.08.25, 12:26
Eesti Energia külmutab Liivi merepargi projekti
Jaapanlased loobuvad koostööst
Uudised
  • 13.08.25, 12:14
Eesti saadab Vene diplomaadi maalt välja
Põhjuseks Petersoni kaaslasele raha organiseerimine
Saated
  • 13.08.25, 11:55
Taastuva korterituru kõrval kasvab tempokalt ka huvi eramute vastu
Uudised
  • 13.08.25, 11:53
USA jagab Eesti krüptomiljonäride pool miljardit ohvritele
USA prokurör: särava varaga loodi krüptoraha kaevandamise miraaž
Oleg Sõnajalg (paremal) eelmisel suvel koos venna Andres Sõnajalaga läbi suurte raskuste rajatud Aidu tuulepargi avamisel.
Hukkunud Oleg Sõnajala ärid liikusid pärijatele
Vladimir Putiniga kohtunud Donald Trumpi ihunõunik Steve Witkoff (vasakul) kohtus Vene riigipeaga möödunud nädalal.
Putin nõuab Trumpilt Ukraina suveräänsuse loovutamist
Eesti Energia külmutab Liivi merepargi projekti, sest riiklik poliitika muutus, selgitas Enefit Greeni juht Juhan Aguraiuja.
Eesti Energia külmutab Liivi merepargi projekti
Jaapanlased loobuvad koostööst
Oleg Sõnajalg (paremal) eelmisel suvel koos venna Andres Sõnajalaga läbi suurte raskuste rajatud Aidu tuulepargi avamisel.
Hukkunud Oleg Sõnajala ärid liikusid pärijatele
Tartumaal Maagi 2000 seaga farmis tuvastati Aafrika katk
Tartumaal Maagi 2000 seaga farmis tuvastati Aafrika katk
Välisminister Margus Tsahkna
Eesti saadab Vene diplomaadi maalt välja
Põhjuseks Petersoni kaaslasele raha organiseerimine
Talving usub endiselt, et aktsiaturul on veel kasvuruumi.
Suurinvestor Arne Talving näitab oma viimase kuu oste ja müüke
Ivan Turõgini ja Sergei Potapenko vara läheb nende ehitatud püramiidi ohvritele.
USA jagab Eesti krüptomiljonäride pool miljardit ohvritele
USA prokurör: särava varaga loodi krüptoraha kaevandamise miraaž
Europark Estonia tegevjuht Karol Kovanen tõdes, et parkimisfirma peab lühikese ettevalmistusega käima 25 aastat konkurendi sisse tallatud rada. “Arvestades teenuse osutamisega kaasnevaid tegevusi ja riske, siis äriliselt on see meie jaoks kindlasti väljakutse.”
Kristjan Rahu firma kaotas Tallinna parkimislepingu suurele konkurendile
“Tehakse nalja, et selle hanke võidab see, kes on nõus rohkem peale maksma”
Igor King, Estking Kinnisvara OÜ
  • ST
Kuidas Eesti investorid muudavad 550 000 Dubai kinnisvara abil 1 000 000 euroks
Praeguses seisus oleks Ørstedi ostmine nagu langeva noa püüdmine.
Langevat nuga ma püüdma ei lähe: Ørsted on hoiatav lugu taastuvenergia mullist
SEB privaatpanganduse strateeg Sander Danil
Sander Danil: turud püsivad hoolimata kõrgest riskist mugavustsoonis
Selle aasta esimesel poolaastal tegi ettevõte 19% väiksemas mahus investeeringuid kui möödunud aasta samal ajal.
Leedu energiafirma Ignitise puhaskasum kukkus veerandi jagu
Meta Platformsi aktsia kuulus teisipäeval tehnoloogiasektori parimate tõusjate hulka.
S&P 500 ületas ajaloolise 6400 punkti taseme
Nasdaqi liitindeks, Meta püstitasid rekordid
Chrome’i ostmine võimaldaks idufirmal jõuda enam kui kolme miljardi kasutajani.
Tehisintellekti arendav idufirma pakkus Google’ile Chrome’i brauseri eest hiigelsummat

Äriplaan 2026

Äriplaan 2026

Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.

Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!

Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.

  • Toimumisaeg:
    17.09.2025
  • Alguseni:
    1 k 3 p 17 t
  • Toimumiskoht:
    Tallinn

Hetkel kuum

Mullu sügisel kartis Kundas asuva Pargi 8 korteriühistu haldur Kairi Raudberg, et vaatamata pingutustele jääb vilets maja renoveermiata, siis nüüd on väljavaated juba palju paremad.
Uudised
  • 12.08.25, 06:00
Riigi IT-käki kohtusse viinud korteriühistu sai uue võimaluse
Rindesõdurid hoiatavad, et Pokrovski suunal on Vene surve juba talumatu.
  • PRO
Uudised
  • 12.08.25, 14:16
Järgmiste ööpäevadega võib seis Ukraina sõjarindel muutuda oluliselt
Aasia ja Austraalia müük hakkab edenema tänavu, sest toidutööstuse nõuded on karmimad kui rahvusvahelisel relvakaubandusel, ütles E-Piim Tootmise juht Jaanus Murakas.
Majandustulemused
  • 11.08.25, 16:39
E-Piim vaidleb Hollandi partneriga miljonite nimel. “Väga kahetsusväärne”
Edasised sissemaksed ja nende suurendamine II ja III sambas muutuvad maksude optimeerimise seisukohast veelgi kasulikumaks.
Uudised
  • 11.08.25, 18:00
Pensionisammaste täitjad ja tühjendajad said tulumaksu tõusu tõttu uusi kaalumiskohti
Gamecani tegevjuht Marten Palu oli optimistlik, et 2030. aastaks rajab Pärnusse tehnoloogialinnaku, kus elab ja tegutseb tuhat jõukat asunikku.
Uudised
  • 12.08.25, 17:00
Metsikute ambitsioonidega Pärnu videomänguäri läks pankrotti: Dubai rahad kadusid, palgad jäid maksmata
2022. aasta juuni lõpus helistati Tallinnas börsikella mehitamata robotkullerite tootja Cleveron Mobility ehk Clevoni alternatiivnimekirjas First Northil aktsiatega kauplemise alustamiseks. Nüüd neelas USA tehnoloogiafirma Clevoni, väikeaktsionärid jäid aga tagaplaanile.
Börsiuudised
  • 12.08.25, 18:00
“Nagu mind poleks olemaski”: Clevoni väikeaktsionärid tunnevad end reedetuna
Lemeksi finantse poolteist aastat juhtinud Andri Avila lubas võtta korraks aja maha.
Uudised
  • 12.08.25, 09:58
Mullu Lemeksi finantsjuhiks läinud Andri Avila lahkus juhatusest
Igor King, Estking Kinnisvara OÜ
  • ST
Sisuturundus
  • 12.08.25, 10:33
Kuidas Eesti investorid muudavad 550 000 Dubai kinnisvara abil 1 000 000 euroks

Podcastid

Rain Laanest sai Kristen Michalit päästev õlekõrs
Äripäev eetris
Rain Laanest sai Kristen Michalit päästev õlekõrs
00:00
Risto Vähi: lahkuvad investorid jätavad kinnisvaraturule pärleid
Ruutmeetrite taga
Risto Vähi: lahkuvad investorid jätavad kinnisvaraturule pärleid
00:00
Merko juht: pakkumisi tehakse arusaamatute hindadega
Hommikuprogramm
Merko juht: pakkumisi tehakse arusaamatute hindadega
Baltic Horizoni juht: Postimaja ja Coca-Cola Plaza ostuhuvi jäi ootustele alla
Hommikuprogramm
Baltic Horizoni juht: Postimaja ja Coca-Cola Plaza ostuhuvi jäi ootustele alla
Börsiajakirjanik: turud endiselt ei usu Trumpi lubadusi
Hommikuprogramm
Börsiajakirjanik: turud endiselt ei usu Trumpi lubadusi
Oolo ja Kiivramees jagasid nõu, kuidas investor saaks tootlust suurendada
Investor Toomase tund
Oolo ja Kiivramees jagasid nõu, kuidas investor saaks tootlust suurendada
19.08.2025 Praktilise projektijuhtimise koolitus-baastase
IT Koolitus
Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
8 akadeemilist tundi
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused 19.08.25, 16.09.25, 17.09.25, 17.10.25
IT Koolitus
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused
32 akadeemilist tundi
22.08.2025 Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
IT Koolitus
Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
8 akadeemilist tundi
25.08.2025 Eduka enesejuhi oskused
Äripäeva Akadeemia
Eduka enesejuhi oskused
8 akadeemilist tundi
26.08.2025 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
27.08.2025 AI müügis ja turunduses
Äripäeva Akadeemia
AI müügis ja turunduses
8 akadeemilist tundi
27.08.2025 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
28.08.2025 Maksukoolitus juhile ja raamatupidajale
Äripäeva Akadeemia
Maksukoolitus juhile ja raamatupidajale
8 akadeemilist tundi
29.08.2025 Power BI Basic Training
IT Koolitus
Power BI Basic Training
8 academic hours
03.09.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
04.09.2025 Läbirääkimiste praktikum 1
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 1
8 akadeemilist tundi
09.09.2025 Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad
Äripäeva Akadeemia
Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad
8 akadeemilist tundi
Mullu sügisel kartis Kundas asuva Pargi 8 korteriühistu haldur Kairi Raudberg, et vaatamata pingutustele jääb vilets maja renoveermiata, siis nüüd on väljavaated juba palju paremad.
Riigi IT-käki kohtusse viinud korteriühistu sai uue võimaluse
Kuulus pelmeenitehas sipleb tülides ja liigub pankroti poole
Kuulus pelmeenitehas sipleb tülides ja liigub pankroti poole
Äripäev jäädvustas Rain Laane esimest tööpäeva toonases haigekassas 2017. aastal.
“Ärge olge kontrollifriigid!” IT-valdkonnas armastatud juht lahkub tervisekassast maksumaksja vaenlasena
Kunda sadama laienemisplaanide vastu sõdiv Elis Riispapp pöördus andmekaitse inspektsiooni, sest avastas, et Viru-Nigula vallavalitsus on teinud registris päringuid tema varast ülevaate saamiseks.
Uudishimulikke ametnikke karistati liigse nuhkimise eest noomitusega
Vald tegi registrisse põhjendamatuid päringuid
Puidutööstuse Barrus juhatuse liige ja tegevjuht Martti Kork ütleb, et ärid jäävad eraldiseisvaks.
Barrus ostis välja kahjumis klaasitootja. “Ehitame midagi ägedat!”
Kümme aastat hiljaks jäänud. Vanahärra Enno Zimmer tahab Telialt oma raha.
Unustatud aktsionärid. Telia käest raha välja võidelnud eestlased jäid pimedusse
Äripäeva küsimused panid Telia meelt muutma
Rahapesubürood üüratu trahviga rünnanud LHV on olnud pikalt asutuse hambus
Rahapesubürood üüratu trahviga rünnanud LHV on olnud pikalt asutuse hambus
“Meil ei ole huvi minna vaidlusesse.“
Pindi Kinnisvara suuromaniku Kalev Roosivälja sõnul mingit maksuskeemi siit otsida ei tasu.
Kinnisvarabüroo jagas äri mitmekümneks tükiks
Maksuamet võib sellisele tükeldamisele viltu vaadata
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025