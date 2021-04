Toomas Oosalu: Eesti kisub vasakule kraavi – tõmbame paremale tagasi!

Toomas Oosalu Foto: Erakogu

Üksnes mõistlik tasakaal parem- ja vasakpoolsuse vahel tagab eduks vältimatult vajaliku ühiskondliku rahu ja julgeoleku, kirjutab Toomas Oosalu arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Vaatamata sellele, et taasiseseisvumise järel joovastusid paljud meist kapitalismist, tüürib edukas Eesti täna tagasi sotsialismi rüppe. Toetuspõhise ettevõtluse vohamine, avaliku võimu üha rikkalikumad kulutused mittetöötavate inimeste ülalpidamisel ja rohepööre on vaid mõned näited sellest, et vasakpoolne mõtteviis on haaranud ohjad enda kätte ning et liberaalsest kapitalismist pole eriti palju järele jäänud. Piltlikult öeldes oleme muutnud liikumissuunda ja sõidame tagasi sinna, kust me kord nii kangesti soovisime pageda.