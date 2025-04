Tagasi ST 11.04.25, 14:36 Eesti Artistide Agentuur aitab maandada riske Sa korraldad oma ettevõtte suvepäevi. Sündmuse toimumise hommikul seisad sa silmitsi faktiga, et esineja, kes pidi õhtul esinema, teatas, et ta ei tule, sest sai parema pakkumise. Mida teha?

Kohe organiseerimistöö algul tasub pilk pöörata Eesti Artistide Agentuuri poole, kelle kataloogis on mitusada hoolikalt valitud muusikalist kollektiivi ja teenust. Agentuur teeb sinu jaoks esinejate broneerimise mugavaks ja annab garantii, et sa ei jää teenusest või rahast ilma. Et sa ei peaks seisma silmitsi hilinenud faktiga, et esineja ei tule.

Lisaks esinejatele pakub agentuur põnevaid ideid suvepäevade läbiviimise koha leidmiseks. Väga palju tähelepanu pööratakse valguskujundusele , helile, üldisele visuaalile ja kvaliteedile. Siit saad rentida nii heli- kui ka valgustehnikat

Agentuuri poolne peokorraldaja on sulle igal sammul toeks ja klienditugi alati kättesaadav.

Aastas aitab agentuur korraldada pea 700 sündmust ja suures osas on need suvepäevad. Tuginedes oma kogemusele, teavad nad väga hästi, millist esinejat kuhu ja miks soovitada ning kuidas seda teha olulise lisakuluta.

Agentuuriga on väga mugav asju kokku leppida, kõik arveldused saab korraldada nende kaudu. Nad on abiks ka selliste teenuste broneerimisel mida nende portaalist esialgu ei leiagi. Uuemaks trendiks suvepäevade korraldamisel on see, et üha harvem võetakse keeruline organiseerimise töö enda kanda. Enamasti delegeeritakse kogu see spetsiifilisi teadmisi eeldav ülesanne agentuurile. Kunagi oli see paljudele keskmise või väikese suurusega ettevõtetele kättesaamatu luksus, kus eelarve sai otsa juba strateegia koostamisel. Praegu on see võimalik väga mõistlikel tingimustel.

Täispaketiteenus, kust agentuurilt tellitakse nii sündmuse läbiviimise koht, toitlustus, esinejad, õhtujuht, aktiivsed tegevused jms, on äärmiselt populaarne. Tegelikult polegi ju põhjust, miks peaksid sa ise üldse kõigega vaeva nägema.

Kui oled keskmisest nõudlikum, aga samas ei soovi selle eest kolm korda rohkem maksta, on Eesti Artistide Agentuur just sinu jaoks. Siit saad kvaliteetse teenuse teatud juhtudel isegi poole soodsamalt kui mujalt tellides. Näiteks 4000-6000 eurose tehnikarendi hinnale on nemad suutnud pakkuda konkurentsi ka siis, kui kliendi eelarve oli 2000 eurot. Ja kindlasti ei ole need olnud halvad lahendused.

Agentuuri broneerimistasude määrad algavad 100€+km ja enamasti ei ületa see 200€+ km. Need numbrid ei tõsta keskmise tellimuse summat üle 4%, mis on tegelikult ikka väga soodne. Ja kui agentuuri kaudu tehnikat rentides hoiate kokku tuhandeid eurosid, siis tegelikult polegi see lisakulu.

Uuri asja lähemalt, võta ühendust ja kasuta teenust, mis teeb su elu kergemaks!