Järvani arvamus ilmus Eesti Päevalehes pealkirja all “II pensionisammas on sel aastal põletanud 500 miljonit maksumaksja raha, aga see on meie pensionisüsteemi väikseim mure“. Jättes kõrvale poliitiku rünnakud valitsuskoalitsiooni vastu, on Järvani peamine mõte see, et II pensionisammas ei õigusta ennast.