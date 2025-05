“Inimesed oskavad täna juba poest veini valida, aga kohvi ostetakse täitsa suvaliselt,” arvab röstikoja The Brick Coffee asutaja Henry Politanov. Samas nendivad tema partnerid Jan Kulbin ja Märten Kuusemets, et nende väikese ettevõtte eesmärk ongi seda teadlikkust tekitada, et kohvil ja kohvil on vahe.