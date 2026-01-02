Ökonomist: Leedu majandus koperdab, Eesti taastub ja Läti kiirendab sammu

Vale on raskel ajal makse tõsta, pahandab Oleg Gross. Raul Kirjaneni sõnul pole poliitikud aga juba aastaid ettevõtjaid kuulanud ja see on viinud usalduskriisini. Kindlasti ei tule lihtne aasta, prognoosib Urmas Sõõrumaa.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.