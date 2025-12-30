Tippettevõtjate uue aasta prognoos: Eesti majanduskasv seisab usalduskriisi taga
Vale on raskel ajal makse tõsta, pahandab Oleg Gross. Raul Kirjaneni sõnul pole poliitikud aga juba aastaid ettevõtjaid kuulanud ja see on viinud usalduskriisini. Kindlasti ei tule lihtne aasta, prognoosib Urmas Sõõrumaa.
Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?