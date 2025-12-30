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Tippettevõtjate uue aasta prognoos: Eesti majanduskasv seisab usalduskriisi taga

Vale on raskel ajal makse tõsta, pahandab Oleg Gross. Raul Kirjaneni sõnul pole poliitikud aga juba aastaid ettevõtjaid kuulanud ja see on viinud usalduskriisini. Kindlasti ei tule lihtne aasta, prognoosib Urmas Sõõrumaa.
Riigisekretär Keit Kasemets ja suurettevõtja Raul Kirjanen (paremal). Kirjaneni sõnul seisab suur osa majanduskasvust selle taga, et riigi ja ettevõtjate vahel puudub usaldus.
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